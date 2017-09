Mindenki nyugodjon meg: Liam Neeson utolsó leheletéig akciófilmeket forgat majd

2017. szeptember 13. - Liam Neeson a torontói filmfesztiválon kijelenti, 65 évesen nem való már neki az akciózás, a kora miatt egyre kevésbé hihető az általa alakított, „átlagos, idősödő férfi akciószerepben” karakter.

2017. szeptember 29. - Liam Neeson saját magát cáfolja a Mark Feltről (a Watergate Mély Torka) szóló film premierjén, és kijelenti, hogy utolsó leheletéig fog akciófilmeket forgatni.

Neesont a premieren a két héttel korábban tett nyilatkozatával szembesítették, mire ezt válaszolta:

Ugyan már, dehogynem való nekem az akciófilmezés! Nézzen csak rám! Ne beszéljünk múlt időben rólam, itt vagyok, és addig forgatok majd akciófilmeket, míg koporsóba nem kerülök. Visszatértem.

És tessék, Liam Neeson a valóságban játssza el az összes Liem Neeson-filmet, aminek az elején Liam Neeson karaktere szomorú/fáradt/megkeseredett/alkoholista/öreg vagy ezek keveréke, és elege van mindenből, csak a lánya/kutyája/szomszédnője/kedvenc sírásója érdekli, akit a második felvonás elején elrabolnak/megvernek/megölnek/megerőszakolnak, és ettől Liam Neeson karaktere berág, előveszi a fegyvert és különleges képességeit és indulhat a hentelés. A harmadik felvonást az élet egyelőre nem írta még meg, a filmekben Liam Neeson karaktere mindenkit megöl/megver/felrobbant/bezár aki ellene vagy szerettei ellen vétett, majd nagyokat sóhajt.

Neeson a Mark Felt (a teljes, csak a film marketingesei által használt címe: Mark Felt: The Man Who Brought Down the White House) után szerepelni fog a legendás detektívről szóló Marlowe című noirban, a The Commuter című akciófilmben, amiben egy vonaton kell majd agyonvernie mindenkit és a Hard Powder című akciófilmben, amiben egy hókotró vezetője számol le a neki ártókkal.