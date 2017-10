Két magyar filmes az Oscar-esélyesek között

Két fiatal magyar filmes, Bucsi Réka és Bognár Éva Katinka egy-egy animációs rövidfilmje is felkerült arra a listára, amiről majd az Oscar-jelölt filmeket kiválasztják. Ehhez az kellett, hogy mindkét film elegendő fesztiválszereplést és persze díjat tudjon maga mögött. A cartoonbrew.com most összegyűjtötte, hogy mely filmek feleltek meg a követelményeknek, a több mint hatvan rövidfilm között szerepel a két magyar is. Ez persze még nem jelent túl sokat, hiszen csak hónapok múlva dől el, hogy végül melyik ötöt jelölik Oscarra.

Bucsi Réka sikere nem meglepő, az ő filmjét, a Love-ot már jelölték a Legjobb Európai Rövidfilm díjára, és elnyerte a zsűri díját az észak-karolinai RiverRun nemzetközi filmfesztiválon. (Összesen közel száz filmfesztiválra hívták a Love-ot.) Az amerikai fesztivál zsűrije a film kiváló stílusát, humorát és a kivételes vizuális történetmesélt dicsérte. Bucsi korábbi filmje, a 2014-es Symphony No. 42 két éve felkerült a tízes szűkített Oscar-listára, de végül nem jutott az öt jelölt közé.

Bognár Éva Katinka filmje, a Hugo Bumfeldt kevésbé ismert, de már ez is számos fesztiválon szerepelt, és több fontos díjat nyert. Többek között az oberhauseni nemzetközi rövidfilmfesztiválon a gyerek és ifjúsági film kategóriában elnyerte a gyerekzsűri díját. A film egy távoli bolygón élő űrlény kisfiúról, Hugóról szól, aki megkapja az első kisállatát, egy könnyűbúvárt, akit a Földről raboltak el.

2017-ben egyébként a Szalonka című film nyerte az Oscart ebben a kategóriában. Alan Barillaro és Marc Sondheimer (Pixar) rövidfilmjét a Szenilla nyomában előtt lehetett látni.