Cicázik a rendőrökkel a XX. századi Rózsa Sándor

Megérkezett a második előzetes Antal Nimród várva várt A Viszkis című életrajzi akciófilmjéhez, amiben a címszereplő Ambrus Attila történetét követhetjük, egész pontosan azt, hogy hogyan is lesz belőle a viszkis rabló, aki a kilencvenes évek legendás - és az akkor indult kereskedelmi tévék által eléggé futtatott - bűnözője.

November 23-án jön

A második előzetes folytatja az első hagyományát: lesz ebben a filmben autós üldözés, bankrablás, ivászat, hoki, sőt, most még hozzácsaptak egy kis szexet is. Az különösen jó, hogy az elejére bevágták Juszt Lászlót, aki a korszak bűnügyi harsonájaként kicsit kontextusba helyezi Ambrus Attila történetét azoknak is, akik mondjuk akkor nem éltek.

A film főszereplői Szalay Bence, Móga Piroska, Schneider Zoltán, Klem Viktor és Gazsó György lesznek, a zenét pedig a Yonderboi írta hozzá. A 126 perces akciófilmet Antal Nimród írta és rendezte is, és 2017. november 23-án mutatják be a mozik.

A filmről mi is sokat írtunk már: az első sajtótájékoztató után a forgatásra is elmentünk, az első jelenetfotókból pedig galériát közöltünk. Az első előzetest pedig itt lehet megtekinteni.