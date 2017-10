Reese Witherspoon: 16 évesen molesztált egy rendező

Újabb hollywoodi színésznő tálalt ki az őt ért szexuális zaklatásról a Weinstein-botrány után: ezúttal a Dr. Szöszi filmekkel befutó Reese Witherspoon árulta el, hogy kamasz korában zaklatta egy rendező, az ügynökei és producerei pedig azt javasolták neki, hogy hallgasson az ügyről.

lndorodom a rendezőtől, aki zaklatott 16 éves koromban és haragszom a producerekre és ügynökökre, akik azt éreztették velem, hogy a hallgatásomtól függ az állásom

-mondta a színésznő az Elle magazin "nők Hollywoodban" különszámának bemutató gáláján tartott beszédében hétfőn. Witherspoon nem nevezte meg az őt molesztáló rendezőt, de azt mondta, hogy amit 16 évesen átélt az csak az első eset volt a karrierje során elszenvedett zaklatások közül. Eddig hallgatott az esetről, mert nehezen tudott róla beszélni, mondta, de az elmúlt napokban, hetekben előálló nők bátorsága arra késztette, hogy ő se tartsa tovább titokban, hogy mi történt vele.

Mióta a New York Times és a New Yorker megírta, hogy a hollywoodi sztárproducer Harvey Weinstein rendszeresen molesztált színésznőket és modelleket, egyre több, a filmes szakmában dolgozó nő állt elő hasonló történetekkel. Ebből is látszik, hogy rendszerszintű problémáról van szó a férfiak által dominált filmiparban.

A botrány még Magyarországon is érezteti hatását, a hétvégén Sárosdi Lilla és Sándor Erzsi színésznők is arról nyilatkoztak, hogy őket is zaklatták férfi kollégák, rendezők.