18 éves fiú nadrágjában is kutakodott Kevin Spacey

Újabb ügy látott napvilágot Kevin Spacey korábbi szexuális zaklatásaival kapcsolatban. Nemrég a nyilvánosság elé állt egy amerikai újságírónő, akinek a fiát a színész zaklatta egy bárban, írja a CNN.

Heather Unruh egy sajtótájékoztatón beszélt arról, hogy 2016-ban, az akkor mindössze 18 éves fiát Spacey leitatta, majd a nadrágjába nyúlt és megfogta a nemi szervét. Amerikában 21 év alatt tilos alkoholt fogyasztani, ezért is súlyos a vád. Az anya elmondása szerint a fiát Spacey később egy buliba is elhívta, de a srác inkább elrohant a bárból, amikor a színész elment a mosdóba.

Az elmúlt időszakban sorra jönnek a történetek, amik arról szólnak, hogy Spacey többeket is szexuális zaklatott az elmúlt évtizedekben. A Weinstein-üggyel elindult lavina első vádjára Spacey még azzal reagált, hogy nyilvánosság előtt felvállalta a másságát, de ezután is sorra jöttek a megrázó történetek, amiknek köszönhetően a Netflix leállította a House of Cards forgatását és megszüntette minden kapcsolatát a színésszel.

Az ügy miatt nyomozást indított az massachusettsi rendőrség.