Már két nő vádolja nemi erőszakkal a Gossip Girl sztárját

Újabb nő vádolja a Gossip Girl - A pletykafészek sorozat színészét, a Chuck Basst játszó Ed Westwicket nemi erőszakkal. Ezúttal Aurélie Wynn (aki korábban Aurelie Marie Cao néven dolgozott színésznőként) állítja, hogy Westwick 2014-ben megerőszakolta. Wynn egy Facebook-posztban számolt be az esetről. Eszerint egy nőismerőse hívta meg abba a házba, amit a színész bérelt. Ott Westwick letámadta, arccal az ágyra lökte, és ráfeküdt. Nem tudott mozdulni a színész súlya alatt, aki letépte a fürdőruháját, és megerőszakolta.

Ez a történet sokban hasonlít ahhoz, amit két napja Kristina Cohen színésznő hozott nyilvánosságra. Állítása szerint őt is 2014-ben erőszakolta meg Westwick. Ő akkori barátjával, egy producerrel ment el Westwickhez, aki bedobta, hogy szexeljenek hármasban. Ezt Cohen visszautasította, és haza akart menni, de a barátja arra kérte, hogy maradjanak még egy kicsit, mert beszélnie kell Westwickkel. Azt kérte tőle, hogy menjen be a vendégszobába, pihenjen le, amíg ők beszélnek. Cohen így is tett, amikor Westwick utánament, és megerőszakolta.

A producer később nem hitt a lánynak, és megfenyegette, hogy ha bárkinek beszél az esetről, akkor lőttek a karrierjének. Amikor Cohen előállt a vádakkal, Westwick közölte, hogy egy szó sem igaz belőlük, nem is ismeri a lányt. A színésznő viszont feljelentette. Westwick egyébként a Gossip Girl rosszfiúját játszotta, szerepe szerint a sorozatban egyszer meg akart erőszakolni egy nőt.

A két áldozat története abban is hasonlít, hogy Aurélie Wynn szintén elmondta akkori barátjának, a Glee sorozat sztárjának, Mark Sallingnak, hogy mit tett vele Westwick. Salling a lányt hibáztatta, és szakított vele. Őt nem sokkal később letartóztatták, mert gyerekpornót találtak a számítógépén. Bűnösnek vallotta magát, 2-7 év börtönt kaphat.