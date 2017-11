Aranyos dinókölyökkel jön a Jurassic World 2

A Jurassic World folytatása, vagyis hivatalos címén a Jurassic World: Fallen Kingdom (Jurassic World: Bukott birodalom) nem bíz semmit a véletlenre: nemcsak iszonyúan félelmetes, hanem cuki dinoszauruszok is lesznek benne. Legalábbis ez derül ki abból a félperces részletből, ami most jelent meg a filmből. Ebben Chris Pratt, aki a második részben is főszereplő lesz, éppen egy dinóbébivel, pontosabban egy velociraptorral barátkozik. Biztos, ami biztos védőfelszerelésben, de a jelenet azért is így is nagyon gyerekbarát.

A Jurassic World 2015-ös első része hatalmas siker volt, 150 millió dollárból készült és 1,6 milliárdot kerestek vele. A folytatást a barcelonai J.A. Bayona rendezi, aki a Szólít a szörnyet, A lehetetlent és a szívszorító Az árvaházat készítette. Utóbbi egyébként az egyik legmegrázóbb film az anyaságról, annak ellenére, hogy egy kísértetjárós horror. Bayona eredetileg a Z világháború folytatását rendezte volna, de a Paramount nem tudta rávenni, hogy maradjon a kaotikusan induló projektben.

Pratt mellett a folytatásban Jeff Goldblumot és Bryce Dallas Howardot is láthatjuk majd. A filmről még annyit lehet tudni, hogy jövő nyáron (2018. június 22-án) kerül a mozikba, és iszonyatosan sok pénzbe került.

