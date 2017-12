Egy 17 éves fiú megrontásával vádolják az X-Men rendezőjét

Tegnap a Los Angeles megyei bíróságon keresetet nyújtottak be Bryan Singer rendező ellen, melyben a Közönséges bűnözők és az X-Men-franchise rendezőjét azzal vádolják, hogy 2003-ban megerőszakolt egy akkor még csak 17 éves fiút, Cesar Sanchez-Guzmant. Nem ez az első ilyen vád ellene, egy Michael Egan nevű férfi már 1999-ben feljelentette ugyanezért, 2000 elején a rendőrségre is elment, de a hatóságok akkoriban nem voltak hajlandóak foglalkozni az ügyével.

A mostani vád szerint Singer egy jachton rendezett partin találkozott Guzmannal, akit bezárt egy kabinba, orális szexre kényszerítette, majd meg is erőszakolta. Az incidens után Singer közölte a fiúval, hogy nagy hatalmú producer Hollywoodban, és ha befogja a száját, szívesen segít neki karrierje beindításában. Azt is mondta neki, olvasható a vádiratban, hogy ha netán mégis kinyitná a száját, úgysem fog hinni neki senki, Singer pedig van annyira befolyásos, hogy örökre tönkre tehesse.

Sanchez-Guzman polgári peres eljárást indított a rendező ellen, mert kártérítést követel az éveken át elszenvedett fizikális és mentális traumáért, megaláztatásért és életminősége megromlásáért. Ügyvédje az a Jeffrey Herman, aki egy 2014-es perben Singer egy másik áldozatát is képviselte, de azt a vádat kénytelen volt ejteni. Ennek hátteréről itt írtunk. Singer és a hollywoodi pedofilhálózat gyomorforgató tetteiről egy dokumentumfilm is készólt An Open Secret címmel, amit senki nem akart bemutatni, így a rendezője az interneten tette elérhetővé.

Singer mostanában akkor került címlapokra, amikor eltűnése (betegségre hivatkozott) miatt hivatalosan is le kellett állítani a Queen-film, a Bohemian Rhapsody forgatását, majd nem sokkal később a Fox közölte, hogy Singert ki is rúgták a projekt éléről. Ezt azért tehették meg, mert a szerződésébe szerepelt egy záradék, miszerint ha nem veszi fel a munkát határidőre, akkor ki lehet rúgni - ennek előélete az volt, hogy Singer nem egy korábbi film forgatását hátráltatta lógásával, és a Foxnak elege lett belőle.