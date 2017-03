Dollármilliárdokat költ a Netflix az európai produkcióira

Reed Hastings, a Netflix vezérigazgatója Berlinben bejelentette, hogy több mint 1,75 milliárd dollárt fektetnek európai produkciókra, amik között vannak licencelt programok, saját gyártás és koprodukciók is. Ezzel a Netflix az Egyesült Államok után a globális piacon is nagyon komoly nyomulásra készül a Variety szerint.

Jelenleg 90 saját gyártású produkciójuk van különböző fázisban világszerte, összesen 13 nyelven érhetők el a szolgáltatásiak, amikhez hamarosan csatlakozik a román és a görög is. Hastings szerint 93 millió Netflix-előfizető nézi európai kontentet, és ez a szám hamarosan 100 millióra emelkedhet. Köszönhetően annak is, hogy a cég megegyezett az európai Unitymediával, aminek köszönhetően a szolgáltatás eljut a kábeles előfizetők set top boxaiba is.

Hastings még azt is kiemelte, hogy a Netflix az európai filmes és tévés gyártás egyik legnagyobb támogatója, és nekik köszönhetően juthat el a globális közönséghez olyan spanyol sorozat vagy szíriai doku, amiket a régi tévés rendszerben csak az országon belül mutattak volna be. Ted Sarandos, a Netflix tartalmi igazgatója szerint ráadásul az európai gyártású produkciók nézőinek fele Európán kívüli.

A már nálunk is elérhető Netflix egyébként iszonyat durva tempóban termeli a produkcióit, csak az elmúlt pár napban olyan náluk megjelenő filmeknek jöttek ki az előzetesei, mint a Brad Pitt főszereplésével készülő War Machine, az Okja Tilda Swintonnal és Jake Gyllenhaallal, vagy a Bright, ami az Öngyilkos osztag rendezője, David Ayer készít Will Smith-szel és Joel Edgertonnal. Arról nem is beszélve, hogy idén először már Oscar-díja is van a Netflixnek a White Helmets c. minidokunak köszönhetően.