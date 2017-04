Kőbányáról fiatalít a Művészetek Völgye

Idén is lesz Művészetek Völgye, a fesztivált július 21. és 30. között rendezik meg, Kapolcson, Vigándpetenden és Taliándörögdön. A nemzetközi nagyágyúkat már korábban bejelentették: fellép a Pink Martini, a Deluxe és a Nouvelle Vague is.

A kapolcsi Panoráma Színpadon lépnek majd fel a nagyobb hazai zenekarok is, mint a Quimby, a Boban Markovic Orkestar, a Csík Zenekar, a Budapest Bár és a 30Y is. Hobo, akinek a fesztiválon saját udvara van Taliándörögdön, idén csak a Művészetek Völgyében ad nagykoncertet, július 27-én.

A zenei programok közül kiemelkedik a Kőbánya nevű udvar az ikonikus Gástya árokban, amit a Kőbányai Zenei Stúdió és a Kőbányai Sör közösen üzemeltet majd: itt lépnek fel majd azok a zenekarok, akik Kőbányáról indultak, többek között az Index-dalversenyt nyerő Middlemist Red, de a Mary Popkids, a Fran Palermo, a Lóci játszik és Marge koncertje is itt lesz.

Újdonság a Kocsor Háznál megalakuló Fonó Udvar, ami a Fonó népzenei és világzenei kínálatát hozza el a Völgybe, a WOMEX repertoárjából is válogattak, a programfüzet szerint "világzenei best ofra" lehet számítani. Szintén kuriózum, hogy Harcsa Veronika a Concerto Budapesttel közösen ad koncertet, a zenésznek idén is saját udvara lesz a fesztiválon, itt, a Harcsa Veronika Udvarban lép majd fel az iamyank és a Volkova Sisters is.

A színházi programok idén is hangsúlyosak lesznek: a Nemzeti Szín-Tér programját a Nemzeti Színház állította össze, a Kaposvári Egyetem diákjai (akiket a színházat igazgató Vidnyánszky Attila oktat) nyitott színházi workshopot is tartanak majd. A Momentán Társulat visszajáró vendég a Völgyben, a Momentán udvarban lesz Színész Bob verskoncertje, a Főhős-előadás keretében, amikor egy ismert ember életét játsszák el a színpadon, Scherer Péterből és Kepes Andrásból készül darab, de az ország leghíresebb toxikológusa, Zacher Gábor is közreműködik egy előadásban.

A Fidelio Színház Színpadon a Nézőművészeti Kft, az Orlai Produkció, a Jurányi Ház és a Füge Produkció előadásai lesznek, Vigántpetenden pedig Cirque du Tókert néven újhullámos cirkuszi helyszín nyílik, ahol egy valódi cirkuszi sátorban lehet majd kortárs táncot és újcirkuszt nézni.