Öngyilkos lett a Linkin Park énekese

Meghalt a Linkin Park zenekar énekese, Chester Bennington felakasztotta magát – értesült a TMZ. A hírt azóta az AP is megerősítette. Holttestét helyi idő szerint csütörtök reggel 9-kor találták meg a Los Angeles megyei Palos Verdes Estates nevű településen, egy magánlakásban. A 41 éves énekesnek hat gyereke volt két feleségtől.

A TMZ szerint évek óta drog- és alkoholproblémákkal küzdött, és már korábban beszélt arról, hogy gondolkodott öngyilkosságon, mert gyerekkorában egy idősebb férfi molesztálta.

Shocked and heartbroken, but it's true. An official statement will come out as soon as we have one.