Megint Budapestre jönnek a világzene sztárjai

Ez a legjobb, ami most Budapesttel történhetett – írtuk egy éve, az első Budapest Ritmo fesztivál után, már akkor is reménykedve, hogy nem egyszeri kezdeményezés a Sziget világzenei színpadánál sokkal inkább minőségi alapú világzenei fesztivál megszervezése. Úgyhogy most örülhetünk mi is, meg a műfaj kedvelői is: a második Budapest Ritmót idén október 6-tól 8-ig tartják az Akvárium Klubban (a tavalyi helyszín, a Müpa helyett).

Az eseményt a Hangvető és a CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál szervezi, az apropó pedig részben az, hogy harminc évvel ezelőtt született meg a műfaj meghatározása, a world music kifejezés – írják a szervezők.

„A világzene jubileumán a fesztivál mintegy harminc ország fellépőit vonultatja fel, számos koncert magyar és külföldi előadók rendhagyó, közös produkciója lesz” – írják, és tényleg: Lajkó Félix egy lengyel népi-klasszikus vonósbandával, a Volosival zenél együtt, a Söndörgő és az Amsterdam Klezmer Band összeállásával a délszláv tamburazene találkozik a klezmerrel, Miczura „Mitsou” Mónika a tunéziai Jawharral lép fel közösen, Harcsa Veronika a Transglobal Undergrounddal és a Fanfara Tiranával lép fel a Budapest Ritmón.

Az egyszeri koprodukciók mellett Dél-Amerika és Afrika aktuális világzenei sztárjai is zenélnek majd a fesztiválon. Lesz felszabadult camp, izraeli etno-pop, Radiohead és Nirvana údon (arab lanton) Shefita előadásában, az Authentic Light Orchestra fúziós folk-dzsesszes örmény alapokkal és kortárs hatásokkal érkezik, a zimbabwei Mokoomba pedig – amely az idei Szigeten is sikert aratott – rapből, skából, soukousból, afro-kubai dallamokból és tonga hagyományból alkot örömzenét. A három nap alatt 24 koncertet tartanak és dj-szettekkel is várják az érdeklődőket.

A Budapest Ritmo feltörekvő zenekarok számára is lehetőséget biztosít a bemutatkozásra a szakma és a közönség előtt: október 5-én a Szimplában lépnek színpadra a nemzetközi zsűri által kiválasztott produkciók. A fesztivál keretében konferenciát is rendeznek október 5-6-án: a témák között szerepel a turnészervezés Közép-Kelet-Európába és a tengerentúlra, a világzenei piac kulcsszereplői, az ügynökök szerepe és kiválasztása, a zenei oktatás változásai, valamint a balkáni együttesek promotálása.