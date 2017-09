Két lábon járó óriásvaginák kószálnak a sivatagban

Peaches hozta a formáját, és egy újabb szexuálisan túlfűtött videóval lepte meg a rajongókat, a U2 New Yorkban turistáskodott, a Vészhelyzetből és a Született szinglikből ismert Busy Philipps a Grizzly Bear kedvéért zavarodott meg teljesen, az új Twin Peaks-részek magyar klipet ihlettek, Sallai Laci pedig már a nyugdíjas évek örömkönnyeire készül. A Videódiszkóban ezúttal is a hét legemlékezetesebb klipjei közül csemegéztünk.

The Horrors: Something To Remember Me By

rendezte: Max Weiland

Múlt pénteken jelentette meg ötödik lemezét (V címmel, nahát!) a Horrors, akik hamarosan Budapestre is eljönnek az anyaggal, a Dürerben fognak játszani november 30-án. Ezúttal az album zárószámához forgott klip, amelyben a zenekar tagjai leszerződnek egy csupa rosszat sejtető multival, amely aztán kísérleti nyulakként tartja őket, és szinte valamennyi testnedvükre (vér, könny, izzadtság, ondó) igényt tart, hogy azokból később különböző kozmetikai cuccokat gyártson, és meggazdagodjon belőlük. Mindez természetesen a művészeket kizsigerelő zeneipar metaforája.

Belle and Sebastian: We Were Beautiful

rendezte: Blair Young

Az év talán legviccesebb zenés híre volt, amikor augusztusban arról írt a skót Belle and Sebastian, hogy véletlenül egy észak-dakotai Walmartban felejtették a dobosukat: a zenekar egy minnesotai koncertre tartott éppen, amikor megálltak, hogy vásároljanak némi vizet az útra, a sofőr azonban Richard Colburn nélkül indult el. A helyzetet tovább bonyolította, hogy a dobos csak egy pizsamát viselt, és nem volt nála sem az útlevele, sem a telefonja, a többiek pedig a felszállás után szinte azonnal kidőltek, így senki nem vette észre, hogy egy társuk lemaradt. Colburn azt gondolta, valaki észreveszi majd, hogy ott felejtették, ezért közel négy órát várakozott a Walmartban, aztán amikor már minden reménye elszállt, kibérelt magának egy szobát, mert a bankkártyája (vélhetően a vásárlás miatt) nála volt. A dobos aztán szerencsésen megkerült, a tagok az eset óta jobban figyelnek egymásra, most pedig egy új klipet is kihoztak a We Were Beautiful című számukhoz, amelyben az ébredező Glasgow ébredező lakóit láthatjuk.

Szabó Benedek és a Galaxisok: Tisztítótűz

rendezte: Nagy Balázs

Szabó Benedek és zenekara, a Galxisok a nyáron turnéfilmet forgatott, a Vége a nyárnak, megint esik című végeredményt októberben mutatják majd be, előbb azonban összevágtak a felvételekből egy klipet a zenekar egyik kedvenc dalához, a Tisztítótűzhöz, amely a nálunk debütált Focipályákon sétálsz át éjszaka nyitószáma is egyben. "Hotelszobák, batikolt ingek, hátlapogatások, fetrengés, szigorú nézések, iszapos strandok, furcsa emberek. Lehet, hogy te is benne vagy! Az is lehet, hogy nem" – foglalta össze a zenekar a videót a Facebook-oldalán. Sallai Laci pedig csak annyit írt róla, hogy könnyes szemmel fogja visszanézni, ha majd egyszer nagypapa lesz. A zenekarvezetővel idén interjúztunk is, miután megjelent az új album.

Mauno: Com

rendezte: Ali Seglins

Az üvegnek nyomni az arcunkat vagy a különböző testrészeinket mókás dolog, és pontosan erre húzta fel a legfrissebb videóját a kanadai Mauno is. Lesz majd lemezük: Tuning címmel, október 13-án fog megjelenni.

Peaches: Dumb Fuck

rendezte: Peaches & Craig Nisker

2017-ben először hoz ki klipet Peaches, és igazán nem kapkodja el a dolgokat, az idei első videója még mindig a két évvel ezelőtt megjelent albumának egyik számához készült. "A Rub című album is nagyrészt a szexről, és azon belül is a Peaches által élvezett szexről szól, ne legyenek kétségeink, hogy az album címének értelmében pontosan mit is kéne annyira nagyon dörzsölni" – írtuk, amikor a lemez megjelent. Az 50 éves provokatőr persze most is hozza a formáját, a Dumb Fuck videójában a sivatagban kolbászol két nagyra nőtt vagina társaságában.

Courtney Barnett & Kurt Vile: Continental Breakfast

rendezte: Danny Cohen

A két énekes-dalszerző közös albumára már nem kell sokat várni, a Lotta Sea Lice október 13-án jelenik majd meg, egy dalt már be is mutattunk róla egy korábbi Videódiszkóban, az Over Everything után pedig ezúttal a lemez egy másik száma, a Continental Breakfast kapott klipet. A dal egyébként a tőlünk nagyon-nagyon távol élő barátainkról szól – utalva a két zenész közti távolságra. A számhoz egyébként végtelenül bűbájos videó forgott, amelyben Barnett és Vile is az otthonában, a szeretteivel együtt látható. A két kedvenc pillanatom: 1.) 2:43 – Kurt Vile a jégkrémekkel 2.) 0:32 – Courtney Barnett egy Kurt & Courtney DVD-vel.

U2: You're The Best Thing About Me

rendezte: Jonas Åkerlund

A hónap első felében valamiért nagy megdöbbenést okozott, hogy Bono és zenekara felkeresett egy pizzériát New York utcáin, mostanra pedig az is kiderült, hogy miért történt mindez: az akkoriban megjelent You’re The Best Thing About Me klipjét a városban vették fel. Az éjjel forgott videóban Bono és a többiek New Yorkban turistáskodnak: amerikai zászlós esernyőkkel néznek várost egy double-deckeren, felkeresnek egy pubot, rajongókkal szelfiznek, valamint egy épület tetején játszanak. A szám a december első napján megjelenő, Songs Of Experience című albumon fog szerepelni, amelynek borítóján The Edge 20 éves lánya, Sian Evans lesz látható, akit Anton Corbijn örökített meg.

Ariel Pink: Time To Live

rendezte: Gorsad

Épp a hónapban jelent meg Ariel Pink legújabb albuma, a Dedicated to Bobby Jameson, ami egy soha be nem futott senior zenész előtti tisztelgés. A lemezt a Stenk is bírja, de ez majd csak a vasárnapi lemezkritikánkból fog kiderülni, amelyben külön kitérünk a Time To Live című számra is, amelyhez most egy ukrán művészeti kollektíva, a Gorsad készített lo-fi videót.

Flexible Juice: teliholdat. Majd

rendezte: Máriás Attila

Az új Twin Peaks-részek ihlették Kaszás Sándor és Kósa Erzsébet – időközben Debrecenből Budapestre költözött – duójának új, hangsúlyozottan low budget videóját, amelyet a hamarosan megjelenő lemezük egyik daláház forgattak. "Egy David Lynch ihlette laza szerkezetű, misztikus történet egy lányról, amit a videó készítőjével, Máriás Attilával találtunk ki" – foglalta össze a klipet Kaszás Sándor az Indexnek. Az Egy ideiglenes égen át című album október 24-én jelenik majd meg, és a zenekar ígérete szerint sötétebb hangulatú lesz, mint az eddigi anyagaik.

Grizzly Bear: Losing All Sense

rendezte: Cody Critcheloe

Busy Philipps, a Született szinglik, a Freaks & Geeks, a Dawson és a haverok, illetve a Vészhelyzet színésznője lett a főszereplő a Grizzly Bear legújabb videójában. Philipps egy látványosan zavart nőt alakít, aki beesik egy étterembe, ahol épp a transznemű Aunt Freckle énekel egy zongorán díváskodva, aztán egyre különösebb és különösebb dolgok történnek, így jutunk el a frenetikusan vicces végkifejletig. Ó, és a zongora mögött Ed Droste frontember ül, ha valaki esetleg nem vette volna észre a a félhomályban.