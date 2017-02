Amikor a Lego bemutatta a Lego Friendset, kicsit értetlenül álltam a sorozathoz, miért kell teljesen más jellegű, az eredeti figuráknál jóval nagyobb figurákkal megtéveszteni a lányokat? És különbenis, a lányok miért ne játszhatnának a Lego City készleteivel? Aztán jött az Elf-sorozat, amely nagyon jól sikerült, szinte kedvet kaptam jól bevásárolni, hiszen mennyire jól használható a Gyűrűk urás és a Hobbitos szettekhez. Aztán azt láttam, hogy az unokahúgom imádja ezeket a készleteket, így én is megbékéltem velük.

Most a szuperhősök vannak terítéken, januártól egy új sorozatot dobott piacra a Lego, amelyben a szuperhősök csajos változataival játszhatnak a lányok (és persze a fiúk). Talán nem véletlen az időzítés, hiszen a Lego Batman-filmet is a napokban mutatják be és most kerültek a boltokba a Batmanes legókészletek is.