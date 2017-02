La Brévine egy svájci falú, ahol 1987-ben mínusz 41,8 fokot mértek, amivel máig az ország leghidegebb helye. Svájc Szibériájában ennek örömére évente Hideg fesztivált szoktak tartani, idén azonban a helyi viszonyokhoz képest kész kánikula volt: plusz 1-2 fokos hőmérséklet hó nélkül. Emiatt rengeteg programot törölniük is kellett, bár így is 1500-an látogattak ki az ünnepségre. (The Local)