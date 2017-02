Elsodorta a jeges tiszai ár Szegeden a Horthy úszóházat, ami nekiütközött egy úszó lakóháznak - számolt be a Délmagyar.hu.

Fotó: Kuklis István / Délmagyar

A tűzoltók drótkötelekkel rögzítették mindkét építményt. Az úszóháznak és az úszó lakóháznak ugyanaz a tulajdonosa.

Döbbenetes méretű és mennyiségű jégtábla indult el a Tiszán Szegednél, ezek folyamatosan súrlódnak az úszóházhoz, most is mozgatják az építményt. A Délmagyar beszélt a tulajdonossal, Ótott Ferenccel (aki jobbikos képviselőjelölt volt), délután arról számolt be nekik, hogy a jégtörőt várták, hogy közelebb tolhassák az úszóházat a parthoz.