Az egri Dobos Cukrászda országszerte ismert hely. Legalábbis az Index legkülönbözőbb helyekről származó munkatársainak volt hozzá már szerencséje. Bár úgy tűnik inkább az idősebb korosztálynak jelent valamit. "20 éve volt a fénykora", írta valaki, míg más úgy emlékezett rá vissza, hogy "az anyósomék nagyon hájpolták, de összességében elég nagy csalódás volt, alig lézengett benne valaki".

Egerből származó munkatársaink is hasonlóan nyilatkoztak: "inkább anyám korosztályának, meg a turistáknak a kedvence, mert központi helyen van, de pl. nekem egy ismerősöm sem volt annak idején a középsuliból, aki oda ült volna be." Igaz, volt aki szerint viszont "tök alaphely", "a múltkor én is beugrottam egy török kávéra".

De akármilyen is a Dobos Cukrászda, most bizony eladó, mint arra olvasónk, Zoltán felhívta a figyelmünket: 190 millió forintért árulják a 11 szobás, 343 négyzetméteres ingatlant. Pedig nem is olyan rég, épp egy éve újult meg Café Dobos néven. Úgy tűnik nem jött be a nagy változás.

Aki megveszi, az alaposabban is nekieshet, mert a hirdetés szerint nem csak a földszinten levő cukrászdát lehet hasznosítani, hanem az egész épületet. A tetején például egy skybart lehet kialakítani az ingatlanos szerint, állítólag páratlan panorámával.

Még több kép a hirdetésben.