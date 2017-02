Valószínűleg van kellemesebb repülési élmény annál, hogy az átlag légi utas kinézve az ablakon két felfegyverzett vadászgépet lát egyre közelebb repülni a járatához. Ezt élhették át február 16-án az Indian Jet Airways társaság Mumbaiból Londonba tartó Boeing 777-esének utasai, miután a gép valamiféle technikai okból elvesztette a kapcsolatot a kölni légiirányítással.

A német légierő két Eurofighter Typhoon vadászgépét riasztották az utasszállító elfogására, és a jelenetet egy kissé fentebb, hátrébb repülő British Airways járat egyik pilótája fel is vette. A Times of India jelentése szerint a két német elfogó vadászgép sikerrel vette fel a rádiókapcsolatot az elnémult gép pilótáival, akiknek ezek után sikerült helyreállítani a földi irányítással is a kapcsolatot. A Boeing végül rendben folytatta tovább útját London felé. (Via Foxtrot Alpha)