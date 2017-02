A Duna-Dráva Nemzeti Park egy punkos húzással egy állatfaj ellen uszít a Facebookon, jelesül a cuki szőrös cicuskák ellen. Sajnos nem tudjuk, hogy a szerzőnél mi váltotta ki a passzív-agresszív stílusban írt kirohanást, mindenesetre nemcsak egyetlen bűnös cica, hanem az egész házi macska társadalom a célkeresztjébe került.

És hogy mi is a bűnük a macskáknak?

Bármennyire is jól tartjuk, prémium minőségű eledellel kényeztetjük, a macska vadászösztönét a háziasítás nem nyomta el. Sok esetben a gazdik nem is sejtik, hogy doromboló kedvencüknek van egy másik élete is. A házi macskák bizony vadásznak, így rengeteg védett énekesmadár esik áldozatul.