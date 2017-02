A képen a szegedi határhoz rendelt rendőrök szombaton kapott kajás pakkjában lévő májkrém látható.

Fotó: Olvasónk

Igen, a májkrém kukacos volt. Amúgy is romlott kajákat kaptak, ebből már áll is a bál, bár itt még nem is a májkrémről volt szó.

Amúgy itt egy másik kép is, ami jól mutatja, mennyire jól bánik az állam a határ őrzésére rendelt rendőrökkel. A képen a mai ebédjük, párizsis zsömle látható.