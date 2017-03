A svédországi Skellefteå városában élő Jack Norheim valószínűleg úgy gondolta, sosem látja viszont hőn szeretett, Ernst nevű cicáját, aki 2008-ban tűnt el, az élet azonban ismét bebizonyította, tele van meglepetésekkel.

Ernst volt Norheim egyik legjobb barátja a férfi kamaszkorában, egy nap azonban nem jött haza. A férfi sokat gondolkodott, vajon mi történhetett vele, de egy idő után megbékélt a gondolattal, hogy az állat valószínűleg elpusztult.

Norheim időközben Norvégiába költözött, jogsit szerzett, lett egy barátnője és gyerekei is, szóval élte az életét. Tavaly hazaköltözött Skellefteå-ba, múlt héten pedig váratlan hívást kapott a helyi menhelytől: azért hívták, mert találtak egy kóbor cicát, akinek a chipje megegyezett Ernstével.

Egyszerre nevettem és sírtam. Minden a feje tetejére állt, azt hittem rossz számot hívtak. Nyilván lehetetlennek hangzott, hogy Ernst kilenc év után visszatért.

- mondta Norheim. Az is kiderült, hogy a cica nem is ment messze, csak Skellefteå külvárosába, ahol egy idős házaspár vette gondozásába. Az ő haláluk után került be végül a menhelyre.

A cica most végül visszatalált eredeti gazdájához, Norheim szerint pedig egyébként tök ugyanúgy néz ki, mint mikor elveszett. (Local)