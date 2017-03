Azért nem ennyire drámai a helyzet, de az elektronikus zene és a tavasz rajongói most egyszerre ünnepelhetik mind a két jelenséget, hiszen hétfőn az A38-on lép fel az amerikai Machinedrum, aki a elég sok műfaj között (edm/juke/jungle/house/bass) mozogva csinált már több lemeznyi izgalmas zenét.

A saját projektje mellett nekem elég nagy kedvencem a Sepalcure nevű formáció első lemeze is, de a Braille-lel közös formációnak tavaly is jelent meg lemeze. Machinedrum tavalyi éve viszonylag sűrű volt, hiszen saját lemezt is adott ki, ami is a korábbiakhoz képest sokkal életvidámabb, mondhatni tavaszias, popból, edm-ből és trapből is táplálkozik, miközben megmaradnak rajta a rá jellemző hangzások.

Az is a sokoldalúságát mutatja, hogy live acteket is játszik, a hajón is erre lehet számítani, meg arra, hogy sok szám elhangzik majd az új lemezről, ugyanis a Human Energy turnéjának egyik állomása az első magyarországi fellépése.