Vélhetően így képzeli el a Szentháromságot az a Mississippi állam-beli pár, aminek a női tagja

egy Bibliában próbált metamfetamint becsempészni a börtönbe a barátjának.

A 30 éves Courtney Ford még csütörtökön tett le néhány dolgot a megyei börtönben ücsörgő barátjának, aki éppen egy metamfetaminos ügy miatt várta, hogy átszállítsák egy állami börtönbe.

A trükkös Bibliát az egyik rendőr szúrta ki, feltűnt neki ugyanis, hogy szokatlanul dudorodik a hátsó borítója. Onnan került elő aztán a fehér por, amiről kiderült, metamfetamin.

A rendőrök amúgy gyanították, hogy valami nincs rendben, mert a férfi aznap állandóan azt kérdezgette, hol a Bibliája.

Így most aztán Ford portfóliójába bekerült a csempészet is, a férfi pedig lehet, hogy mégis csak végigüli a korábban kapott 40 éves büntetését. Az egészben egyébként talán az a legnevetségesebb, hogy a nő óvadékkal volt kint, mert korábban is lebukott tiltott szerrel.