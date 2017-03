A 2006-os Kellemetlen igazság idei folytatása, a Kellemetlen folytatás címet kapta (jó, van egy alcím is, Truth to Power, azaz Igazságtól a hatalomig), és olyan előzetest raktak hozzá össze, mint egy Roland Emmerich-blockbusterhez, amiben a kissé megemberesedett egykori alelnök nagyon drámai hangon még drámaibb kijelentéseket tesz a klímaváltozás hatásaival kapcsolatban, és közben sokan sírnak és kapkodnak levegőért. Aztán hatásszünet, és bevágják a narancssárga fejű, hülye frizurás bohócembert, aki sajnos nem csak egy képregényben riogatja a pizsamás szuperhősöket, és nem is bohóc, hanem a valóságban a világ egyik leghatalmasabb embere. És annyira ostoba, hogy nem hisz abban, amit a saját bőrünkön is tapasztalhatunk: szétkúrtuk a bolygót, és ha nem térünk észhez sürgősen, a következő generációk csapágyasra hajtják a szopórollert. Bemutató: július 28.