A kilencvenes évek egy sikerfilmje volt az Álljon meg a nászmenet! című romantikus komédia Julia Roberts és Cameron Diaz főszereplésével. A sztori szerint Roberts éppen akkor döbben rá, hogy mégis szereti az expasiját, amikor az már az esküvőjére készül valaki mással. Ezután mindent megtesz, hogy visszaszerezze a pasit. Ahhoz képest, hogy egy hollywoodi romkomról van szó, a film meglepően keserű befejezést kapott. INNENTŐL SZPOJLER!!! Szóval Roberts karaktere hiába ármánykodott, a pasi maradt a nőjénél, aki sem olyan szép, sem olyan okos, sem olyan vicces nem volt, mint ő. Robertset pedig a meleg barátja egy tánccal próbálta megvigasztalni.

A rendező most árulta el, hogy miért így alakult a sztori. P.J. Hogan elmondta az Entertainment Weeklynek, hogy eredetileg Roberts is találkozott egy vonzó férfival a film végén, akit John Corbett játszott a Szex és New Yorkból. Csakhogy a tesztvetítések közönsége úgy gondolta, hogy Roberts nem érdemli meg a boldogságot. "A halálát akarták"- mondta Hogan.