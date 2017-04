Mert hol másutt tárolná az ember a 75 és 100 millió dollár körüli értékre becsült 1964-es Ferrari 275 GTB/C Specialét, amiből három darab van az egész világon, mint egy 2000 üzletből álló floridai bolhapiacon? Ugyan van itt egy vidámpark is, de nagyjából csak ez választja el a józsefvárosi kínai piactól, no meg a Ferrari-kiállítás. A világ legértékesebb autójának tartott Ferrari mellett van még egy rakás másik szuperkocsi is, például a Miami Vice-ban használt Ferrari Testarosa, meg vagy tíz másik. Megáll az ember esze.