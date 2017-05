Hatalmas tábora van a szóvicceknek és a Csillagok háborújának is, nem csoda, hogy népszerű a "May the Force be with you" nyomán "May the Fourth" vagyis a nemzetközi Star Wars nap május 4-én. Pedig az 5/4-ről nem csak ez juthatna eszünkbe, hanem:

Van ugyanis egy csodálatos jazz standardje az együttesének, amit a szxofonos Paul Desmond írt, a Take five. Az 1959 -ben született szám címe szintén szójátékra épül. Egyrészt utal ötnegyedes ritmusra, ami akkoriban elég szokatlan volt a dzsesszben, illetve arra, amikor a zenészek öt perc szünetet kértek a vendéglátóhelyen. A témát rengetegen feldolgozták, ha a címe nem is mond semmit, a zene egész biztos ismerős lesz: