Hétvégén lesz második Kraft sörfesztivál, negyvenféle hazai kézműves sörrel, szakmai programokkal meg hasonlókkal, ezt az eseményt rendhagyó módon promózták most be az érintett főzdék: a régi pucérnős naptárak mintájára "Igazi sör, igazi férfiaktól" címmel csináltak egy gyűjteményt, amit a Kreatívon meg is lehet nézni.

Oké, csak néhány sörfőző vállalt be félmeztelen képeket, de vannak tyúkkal, lovakkal pózolós témák is. Az eseményről amúgy itt található bővebb, részletesebb.