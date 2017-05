Akinek még nem volt elég Christian Grey szexkalandjaiból, az örülhet. A trilógiához a nagy sikerre való tekintettel E.L. James írt egy negyedik részt is Grey – A szürke ötven árnyalata Christian szerint címmel. Mivel filmen az első két rész rendkívül sikeres volt (A szürke ötven árnyalata alig 40 millió dollárból készült, és 571 milliót hozott, az 55 milliós költségvetésű folytatás pedig 370 milliót), valószínűleg a harmadik rész is sikeres lesz. Akkor pedig semmi nem ment meg minket attól, hogy a negyedikből is film legyen. A színészek, Dakota Johnson és Jamie Dornan ugyan azt mondták, hogy részükről ennyi volt, de van az a pénz, mint tudjuk.