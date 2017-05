Önök tudják, mi az az M101-es galaxis? Én nem tudtam, pedig jártam csillagászkodni gimistaként, meg megyei földrajzversenyen egész tűrhető eredményt értem el általánosban (amikor a csekély kis csillagászkodás még a földrajzoktatás része volt). Bagi László bezzeg tudta, és le is fotózta a Szélkerék-galaxisként is ismert objektumot, amivel meg is lett a 15 perc világhír.

A NASA ugyanis május 20-án ezt a fotót választotta a nap képének. Amit tudni érdemes a főszereplőről, mármint az M101-esről: ez a galaxis 25 millió fényévre van a Földtől, kétszer akkora, mint a mi galaxisunk, és végül: 17 órányi expozíció eredményeként készült el róla ez a kép.