A Belváros legrégibb bringaparkolója a Vörösmarty téren volt, a legenda szerint még Bécs városától kaptuk ajándékba. Aztán valahogy mindig útban volt, a végén kifűrészelték az összes támaszt tőből. Amikor rákérdeztünk a kerületi önkormányzatnál, hogy ezt mégis hogy, azt a választ kaptuk, hogy "elöregedtek, pótlásuk folyamatban" van.

Aztán néhány hónappal később ránéztünk, de még mindig nem volt változás.

Máig nem tudom, milyen az a bringatámasz, ami annyira elöregszik, hogy muszáj kivágni mielőtt az új megérkezne, és mi az a féléves folyamat, amellyel néhány fémcső pótlása jár. Pedig legutóbb két hete kérdeztünk rá, de nem válaszoltak.

Fotó: Olvasónk, Ákos

Ám ez a poszt most nem a szomorkodásról szól, sőt! Hosszú vajúdás és titokzatoskodás után ugyanis végre tényleg kikerültek az új támaszok. Olvasónk, Ákos lőtte a fenti képet a múlt héten. Amint látszik, nyomásmérős pumpa is került a támaszok mellé, de ami ennél is fontosabb, az emberek egyből elkezdték odakötni a bicikliket. Hurrá!

