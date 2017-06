Ismerős érzés, amikor reggel lemész az autóhoz, és a parkolóban meg van húzva az egyik oldala, be van nyomva az eleje vagy éppen kitört valamelyik fényszóró vagy az Index egy mérsékelten sem figyelmes lakótárs (vagy bárki más) parkolása nyomán? Nekem nagyon, tavaly tavasszal féléven belül mindkét oldalát megnyomták a kocsinak. Természetesen ilyenkor nyoma sincs az elkövetőnek, se egy névjegy, se egy cetli az ablaktörlő alá tűrve, hogy "bocs, én voltam, a kötelezőből kijön a szerviz, a számom..." vagy ilyesmi. Magyarok vagyunk, velünk se jófejek, ha megnyomnak minket, mi miért lennénk azok, ugye?

De most olyat láttam, hogy azt nem hiszem el. Ez a szerdai poszt jött szembe a Facebookon.

Oké, nem benyomott karosszéria, több tízezres költség, de a jófejségfaktort, azt tényleg sikerült kimaxolni. Ráadásul lélektanilag is jó a dolog, mert az emberben óhatatlanul azt a reakciót váltja ki, amit a posztolóból is: nem dühöng, hanem még azt a pénzt is visszaadja, amit kapott.