Legalábbis tudomásom szerint.

Arra, hogy a verset, az irodalmat népszerűsítsék, több kísérlet is volt már, meg van is. (Figyelem, szemérmetlen önreklám következik.) A ma indult könyvhétre például megjelentek a verstetkók, többek között az én tavasszal megjelent könyvem egyik verséből – illusztris társaságba kerültem, Szabó T. Anna, Lackfi János és Likó Marcell mellé –, de például filcből készült kis könyvjelzők is készültek az egyik illusztrációmból. Ennyit a részleges önreklámról (a könyv címét például emberfeletti erőfeszítéssel ide se írtam).

No de a lényeg: a Szamos ennél is tovább megy. A már verstetkók kapcsán is említett Lackfi Jánosnak ugyanis lesz vasárnap délután egy dedikálása az egyik cukrászdájukban. És aki akkor és ott dedikáltat, az egy gombóc fagylaltot is kap ajándékba – amiről eszembe jutott egy versem a már említett kötetből, de ismét erős leszek, és nem idézem ide –, igaz, az idő feszes, a dedikálás ugyanis csak fél órán át tart. Szóval fagylaltkedvelő verskedvelők, eljött a ti napotok. Vagyis eljön vasárnap.