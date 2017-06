Fotó: Olvasónk / Urbanista

Ezeket a budai lépcsőről készült képeket egy kedves olvasó küldte az Urbanistának. Elsőre csak az tűnhet furcsának rajta, hogy minek építenek egy újat a régi mellé, de mint kiderült ez csak egy ideiglenes megoldás: azért csinálták így, hogy a munkák idején is legyen hol fel-le sétálni a Márffy utca és a Szarvas Gábor út között.

Levélírónkat sem ez zavarta, hanem az, hogy egyrészt miért kell lebontani a szemmel láthatóan tökéletes állapotban levő lépcsőt, amire szerinte legfeljebb egy takarítás férne rá. S ha már újat építenek, akkor miért nem a régi bazaltkockákat használják fel, amelyekből egyre kevesebb marad a környéken.

Természetesen megkérdeztük a XII. kerületi önkormányzatot is, miért kell új lépcső, új anyagból és mi lesz a régi kövekkel. Ezt a választ kaptuk:

"A lépcső évtizedekkel ezelőtt épült; a kövek közötti fugák kimozdultak (különösen a fenti részén), beengedve a csapadékot, a kövek megkoptak, felületük télen és nedves időben nyáron is nagyon csúszott. Ráadásul – hasított kőről lévén szó – a fellépők sem voltak azonosak. Mivel a lépcsőt sok iskolába járó gyermek is használja, a nagyfokú csúszásveszélyre szüleik is felhívták figyelmünket. Emiatt döntöttünk a lépcső felújítása/korszerűsítése mellett. A munkavégzést független műszaki ellenőrünk rendszeresen ellenőrzi, a munkálatok várhatóan június közepéig befejeződnek. A lépcső kibontott kövei kőtárunkba kerültek."

Vajon kinek van igaza?