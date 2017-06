Mi is áradoztunk korábban az Urbanistán a Deák téri evangélikus épületegyüttesen elhelyezett, rendhagyó emlékműről. Úgyhogy tulajdonképpen nem is lepődtünk meg a híren, hogy három díjat adományozott az Evangélikus Országos Múzeumnak az International Counsil of Museums (ICOM) múzeumi filmekkel és digitális alkalmazásokkal foglalkozó szakbizottsága:

ezüstéremmel tüntette ki a Deák téren található, Evangélikus Országos Múzeum állandó kiállításán látható, virtuális templomot bemutató alkalmazást,

a múzeum egyéb digitális tartalmait különdíjjal jutalmazták,

és az evangélikus múzeumnak ítélték az ICOM szakbizottságának idei fődíját is.

A rangos nemzetközi mezőnyben egyébként a magyarok általában jól szerepeltek, ugyanis díjat nyert még a Magyarországi Református Egyház Bibliamúzeuma, a Csornai Múzeum és a Magyar Nemzeti Múzeum sárospataki Rákóczi Múzeuma is, írja az Evangélikus.hu. A fődíjat meg is lehet majd nézni az Evangélikus Múzeumban a Múzeumok Éjszakáján.