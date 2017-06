De nem csak ők.

Épp ez a lényege az integrált tornapályáknak, ahol együtt edzhetnek épek és fogyatékkal élők. A filozófia ismerős lehet, a Magik Me játékok kapcsán emlegettük már, nem véletlen, hogy az ő játékaik is ott vannak az új parkban. A Simon Bolivar sétány 4-8. alatt azonban nem csak a gyerekek, de a felnőttek is mozoghatnak.

A sporteszközöket tervező Fenyvesi Zoltán és Kanyó Zsolt paraatléta, valamint a MOME-n formatervezőként végzett Erdélyi Tamás ugyanazt a szemléletet követte, mint a Magik Me csapata.

Tavaly még csak óhajként merült fel a street workout pályákat bemutató összeállításunkban , hogy gondoljanak a mozgáskorlátozott felhasználókra is. Klassz, hogy idén ez valósággá változott.