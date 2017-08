Ha a világon bármit azzal hirdetnek, hogy korlátlan, törvényszerűen fog akadni egy ember, aki időt és energiát nem sajnálna kipróbálja, hogy tényleg az-e, vagy azért mégis csak van valami határ benne, amiről a reklámozó úgy gondolta, hogy épeszű júzer úgyse fogja elérni.

Így járt most az Amazon "korlátlan" tárhelyszolgáltatása is, amit egy beaston02 nevű redditor tesztelt le, és tett is tönkre. Mi mással, mint pornóval.

Hősünk élő webkamerás pornóstreamek adását kezdte el feltölteni az Amazon felhőjébe, azt figyelve, hogy mikor telik be a végtelennek ígért tárhely. 1,8 petabájt, vagyis 1,8 millió gigabájt feltöltéssel később az Amazon hirtelen megszüntette a korlátlan opciót. Csak hogy legyen valami elképzelésünk a méretről: egy egy terás külső merevlemezt most úgy 20 ezer forint körül vesztegetnek a boltban, ilyenből közel kétezret töltött volna meg emberünk. (via)