A nemzetközi piacon is életképes belga zenekarokból nincs hiány; napestig sorolhatnánk a példákat a dEUS-tól Django Reinhardton át a Balthazarig. Utóbbihoz a Warhausnak is sok köze van, mivel a frontember, Maarten Devoldere szólóprojektjéről van szó.

A lemezbemutató koncert a tavaly megjelent We Fucked A Flame Into Being album számaira épül, vagyis nagyjából jazz- és kamarapop-hangulatokra számíthatunk, amit főleg Nick Cave és Leonard Cohen munkássága ihletett.

A koncert szeptember 21-én, 20:30-kor kezdődik az A38-on.