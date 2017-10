Szögezzük le az elején: a curling mindenképpen ott van a top3 legkirályabb sport között a téli és nyári olimpiákon összesítve, és aki ezt vitatja, az biztosan nem látott még curlingversenyt. Hát lehet a feltétel nélküli rajongáson kívül másképp reagálni erre?

Ugye, hogy nem.

A curling kedvelőit azonban most nem valami bravúros manőver, vagy különösen izgalmas meccs tartja izgalomban, hanem az, hogy egy amerikai reptéri alkalmazott szerencsétlenkedéséből kiderült, hogy megalázó módon nem is tekinti sportnak a curlinget egy csomó légitársaság. Annak ellenére, hogy ugye ott van az olimpián is.

Történt ugyanis, hogy egy kanadai amatőr curlingversenyző, bizonyos Erin McInrue Savage úgy járt a phoenixi reptéren, hogy a felszerelését - konkrétan a jég söprésére szolgáló seprűt - nem engedték sportfelszerelésként becsekkolni. Micsoda hülyeség, nincs is olyan sport hogy curling, ez egy sima partvis - ragaszkodott az igazához a pult mögött a hölgy, és csak túlméretes csomagként, 150 dollár ellenében volt hajlandó felengedni a cuccot a repülőre. Sportfelszerelésként ez csak 25 dollárba fájt volna. A vita odáig fajult, hogy a légitársaság meghökkentően részletes hivatalos definícióját is végigbogarászták a sporteszközökről, és valóban, ott nem szerepelt a curlingező seprű. És ami még rosszabb, a közösség utóbb kiderítette, hogy egy sor másik amerikai légitársaságnál sem szerepel, még a téli olimpiai csapat hivatalos szponzoraként villogó Unitednél sem. Skandallum!

(via)