2017. november 11-én, 19:30-tól exkluzív vetítésen lesz látható a Pearl Jam zenekar Let’s Play Two című zenés dokumentumfilmje, eredeti nyelven, angol felirattal. A világszerte mozivászonra kerülő alkotás Közép-Európában csak nálunk, Szlovákiában és Ukrajnában lesz látható. A film a zenekar két teltházas koncertjének krónikája, amiket 2016 augusztusában adtak a chicagói Wrigley Field arénában, a Chicago Cubs baseballcsapatának legendás stadionjában. A két bulira összesen 80 000 jegyet értékesítettek, ami rekord, ennyi fizető néző nem volt még soha abban a stadionban.



A két este alatt összesen 70 nótát játszottak, ezek közül a filmben 16 szólal meg, lesz az Alive, a Black, a Jeremy és a Better Man is. Eddie Vedder énekes egyébként a környéken született és lelkes Cubs-rajongó, így a Let's Play Two! nemcsak egy szimpla koncertfilm, hanem a 2016-ban 100 éves kihagyás után bajnokságot nyert Cubs és rajongói előtti főhajtás is. Van miért tisztelegni, a győzelmet a város utcáin ötmillió ember ünnepelte.





A filmet nem egy nagy forgalmazó hozta be Magyarországra, hanem a grunge műfaj legnagyobb hazai fanatikusa és szakértője, Pintér Miklós, aki megkereste a Pearl Jam menedzsmentjét, és tulajdonképpen letrágyalta a vetítést velük, összekapcsolta őket Buglya Zsófiával, az Uránia programigazgatójával, és az 1996-os budapesti koncert után, ha nem is élőben, de ismét egy Pearl Jam-koncertet láthatunk itthon. A filmet négy kontinens 26 országban vetítik egyébként, és 121 perces lesz.