Bolla Zoltán a hazai art deco legnagyobb tudorává nőtte ki magát, pedig először teljesen laikus módon csak képeket kezdett gyűjteni róla egy Google Plus-oldalán. Aztán városnéző túrákat szervezett a stílus bemutatására, végül készített egy fantasztikus letölthető könyvet, amelynek az első kötete pár évvel később meg is jelent nyomtatásban. Nem rég jött ki a nyomdából a második része is, amit meg is kaptam recenzióra (hamarosan olvashattok is róla majd az Urbanistán). A borítékból azonban egy arasznyi kiadvány is kicsúszott az album mellől.

Mint megtudtam, ez idén nyáron jelent meg, de a szerző annyira szerény, hogy nem akarta elküldeni, mert mittomén. Egészen elkerekedett a szemem, hiszen pont ez az, amire szüksége van egy csomó mindenkinek! Ha valami pörög mostanában városügyben, azok a tematikus séták, és ha valamiről meg vannak győződve az emberek, hogy „na ilyet én is tudnék”, azok megint csak a városnéző séták. Szóval egy ilyen kézikönyv hozzá valódi kincs.

A Budapest art deco – városnéző séták című kiadványnak pontosan ugyanaz a formátuma, mint Kovács Dániel és Batár Zsolt Szecessziós Budapestjének volt, hiszen egy sorozat következő darabjáról van szó. A tematika is ugyanaz: belőtték a stílus szempontjából legizgalmasabb területeit a városnak, aztán ezek szerint kialakítva a fejezeteket, nagyon rövid leírásokkal bemutatják az ott található házakat. Ráadásul ez most kétnyelvű lett, minden benne van angolul is. Igaz, a fotóanyag nem ugyanolyan kiegyensúlyozottan erős, mint Batár képei esetében, de ezzel együtt is nagyon jó, nagyon hasznos és nagyon szép kiadvány született.

Ami ráadásul csak egy kiegészítője annak a munkának, amelyről hamarosan részletesebben is szó lesz majd az Urbanistán, meg amúgy november 2-án a FUGA-ban, ahol bemutatják a nagyközönségnek.