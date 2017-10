Ön is úgy érzi, hogy vicces, már-már komikus, de legalábbis fura, hogy az Orbán-kormány azzal a cigány vezetővel tud csak érdemben együttműködni, akinek a vezetése alatt több mint egymilliárd Ft-nyi támogatás elköltése minimum megkérdőjelezhető tisztasággal történt? Így lehetett ezzel az a dizájner is, aki a mai szolnoki Lungo Drom 2017 Kongresszus színpadi feliratát megszerkesztette. Képzelem, ahogy töprengett, milyen betűtípust válasszon. Times New Roman? Roman Antique? Ugyanmár! Komika Title? Pont jó lesz!