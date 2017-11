2007-ben indult, akkor még az Indexszel félig-meddig rokonságban, a blog.hu felületén a magyar jégkorongsport és hokis közösség mára legnagyobb és legfontosabb felülete a Jégkorongblog, amely alapító atyáinak egyike Gazda Albert korábbi főszerkesztő-helyettesünk.

A blog.hu-t mint felületet azóta már elhagyta, de a blog szót a nevében megőrizte az oldal (akárcsak fejlécében, hogy Nyilas Misi pakkot kapott), amely a napokban ünnepelte születésnapját. Méghozzá nem is akárhogyan: a hétvégi Négy Nemzet Tornájának zárónapján, a japánok elleni meccsen az oldal két meghatározó front- és háttérembere, Albert és Halász Zoltán dobhatták be a korongot. Igaz, a meccset végül, büntetőkkel, a japánok nyerték, de ki tudja, ha ők ketten meccs közben is a jégen vannak, talán minden egész másképp alakul.