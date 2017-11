Lovaggá ütötték a négyszeres olimpiai és hatszoros világbajnok futót, Mo Farah-t, aki természetesen szokásos módon, a kezével formázott M betűvel ünnepelt. A briteknél a kiemelkedő sportteljesítmények után szinte elkerülhetetlen a lovagi cím, Steven Redgrave-től Bradley Wigginsen át Beckhamig már sokan megkapták.

Farah a 2017-es újévi listán kapta meg a lovagi címet a királynőtől, de a ceremoniális lovaggá ütésre csak most kerítettek sort. Vagyis a Sir megszólítás eddig is járt neki már január 1. óta, de formálisan csak most lett lovag.