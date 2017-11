A hétvégi Feyenord–Venlo-mérkőzés 11. percében a szurkolók egyszerre villantották fel telefonjaik fényét és kezdtek rá a Liverpool-himnuszaként is is mert You'll never walk alone című dalra, amivel a Feyenord-kapus Brad Jones felé fejezték ki együttérzésüket. Jones fia, Luca ötéves korában, hat évvel ezelőtt halt bele a leukémiába.