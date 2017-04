Háború pusztít úgy, mint a görög válság

A 2008-as válság nagyjából 2009 vége fele gyűrűzött be komolyabban Európába, és több országot is eléggé felkészületlenül ért. Ezek közül Írország, Portugália és Ciprus jutott hirtelen az államcsőd közelébe, de egy mentőcsomaggal mind megúszták a dolgot. A válság Görögországba is gyorsan beszivárgott. A csökkenő adóbevételek miatt a görög állam egyre nehezebben tudta finanszírozni önmagát, a befektetők egyre kevésbé akartak görög állampapírokat venni. Közben az is kiderült, hogy a görög kormányok a válság előtt éveken át módszeresen meghamisították az EU-nak küldött adatokat, így még sokkal rosszabb volt a helyzet, mint amilyennek elsőre tűnt. (Fotó: Alkis Konstantinidis / Reuters)