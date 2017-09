Hősi halott, filmcsillag, ásító statiszták a Filmgyár száz évében

Az ötvenedik magyar hangosfilm stábfotójára még a Hunnia igazgatója, Bingert János is beült. Fotelje mellett a gyár aligazgatója, Nagy Sándor áll, a másik oldalon Balogh Béla filmrendező ül a karfán. Régi nagy némafilmrendezőnk volt, aki a hangos korszakban is sokat dolgozott. Ő rendezte ezt az 1936-os produkciót is, amelynek munkacímei hetente cserélődtek. Végül a Méltóságos kisasszony mellett kötöttek ki, és ez lett a későbbi filmcsillag, Szeleczky Zita első filmje. (Fotó: MNFA)