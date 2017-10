Ha így folytatjuk, nem lesz mit mutogatni

Éjszakai rajtaütés – A kérdés csak az, hogy kinek is sikerült elkapnia kicsodát. 1. A repülő termeszek a párzási szezonban kirajzanak a váraikból. 2. Rájuk vadásznak a világító zöld anyaggal bevont pattanóbogarak, amelyek a termeszvárak közelében élnek. 3. Ezt akarta lekapni a fotós, de meglepetésére egy negyedik vadász is képbe került: egy hangyász is épp belemászott a képbe az éjszakai vadászata közben. (Fotó: Marcio Cabral / Wildlife Photographer of the Year 2016)