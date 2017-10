Az Iszlám Állam kitűzte a fehér zászlót

RAKKA, JÖVÜK! - hirdeti a kurd milicisták által felfújt graffiti. És tényleg, az Iszlám Állam fővárosára a kurdok mérték a végső csapást. Pedig nekik nem csak a dzsihadistákkal kellett szembenézniük, de a saját, 13-15 milliós kurd kisebbségétől félő Törökország rosszindulatú húzásaival is a dzsihadista embercsempészettől kezdve a bombázáson át a török-szír határra húzott falig. Erdoğan maga is felajánlotta az Egyesült Államoknak, hogy majd a török csapatok beveszik Rakkát, de a kurd Népi Védelmi Egységek (YPG) és a hozzájuk csatlakozott ellenzéki arab milíciák szövetsége, a Szíriai Demokratikus Erők (SDF) sokkal tettrekészebbnek mutatkozott. A korábbi évek védekező hadmozdulatait követően 2016-ban az észak-szíriai kurd kantonokból kiindulva támadásba mentek át, és sorra foglalták vissza az Eufrátesztől északra található falvakat. (Fotó: The Washington Post / Getty Images Hungary)