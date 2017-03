A Real lecsúszott a Monaco 18 éves BL-sztárjáról

A Bajnokok Ligájában menetelő Monaco egyik legnagyobb sztárja, a tizennyolc éves Kylian Mbappe, aki mindkét Manchester City elleni nyolcaddöntős meccseken gólt szerzett, és máris kikiáltották az új Thierry Henrynak.

A szintén negyeddöntős Real Madrid francia edzője, Zinedine Zidane a pénteki sorsolás után egy sajtótájékoztatón mesélte el, hogy Mbappé náluk is kiköthetett volna. "Majdnem lecsaptunk rá, de végül a Monacóhoz szerződött. Tisztában vagyunk vele, hogy mennyire jó játékos, és egészen kivételes, amit ennyi idősen csinál a BL-ben" - mondta Real-edző.

Mbappé két éve, tizenhat évesen került a Monacóhoz, és az idei szezonban robbant be: harmincegy tétmeccsen tizenhét gólt szerzett, ebből tízet a bajnokságban rámolt be.

És nem is biztos, hogy a Monaco meg tudja majd tartani egy ilyen idény után, állítólag több Premier League-klub is érdeklődik, az Arsenal már korábban is vitte volna.

A Monaco folytathatja a menetelést a BL-ben, mert a negyeddöntőben elkerülte a legnagyobb csapatokat: a Borussia Dortmundot kapta.